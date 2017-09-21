Yüzyıllık Proje!

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal'ın talimatı ile bir süre önce başlanılan çalışmalar neticesinde tamamlanan yeni ek içme suyunun akması, tüm ilçede büyük sevince yol açtı. Belediye Başkanı Hamdi Erdal, Mahalle ve Köy Muhtarları ile Boğazlıyan halkının da hazır bulunduğu açılışta ilçeye ek içme suyu sağlayacak projeden dolayı mutluluklarını dile getiren vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Boğazlıyan'ın içme suyu sorununa neşter vuracak çalışmalar tamamlandı. Son yüzyılın en büyük projelerinden olan ek içme suyu sondaj çalışmasının tamamlanmasına Boğazlıyan halkı da tanıklık etti.

Yeni açılan sondaj kuyusu sayesinde su sıkıntısı ortadan kalkacak olan Boğazlıyanlılar sondajın yapıldığı bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.

"SU SORUNU TARİH OLUYOR"

Boğazlıyan Belediyesi'nin bir süre önce Başhoroz Köyü'nde yaptığı çalışmalar olumlu sonuçlandı. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu yeterli miktarda su bulunurken, buradan çıkarılan su Boğazlıyan'a götürülecek.

Belediye Başkanı Hamdi Erdal, yapılan sondaj çalışmasıyla birlikte temiz içme suyuna ulaştıklarını ve Boğazlıyan'ın içme suyu sıkıntısının ortadan kalkacağını söyledi.

Boğazlıyan'da içme suyu sorununu çözmek için alternatif kaynaklar üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Erdal, "Sondaj çalışmasından olumlu sonuç alındı. Boğazlıyan da içme suyu sorunu artık hikaye oldu. Bugün Şükran Kurbanı keserek yeni içme suyunu Boğazlıyan'a kazandırdık. Yeni içme suyu sondajı ile son yüzyılın içme suyunu garanti altına aldık" dedi.

Boğazlıyan da içme suyu sorununun ortadan kalktığını ve ilçede içme suyunun yeterli olduğunu dile getiren Başkan Erdal, "Son yüzyılın su ihtiyacının karşılanması için bir süre önce Başhoroz Köyü Karabekir Mevkiinde 326 metrede sondaj çalışmasını tamamladık. Saniyede 35 litre akan içme suyu kaynağı bulundu. İlçenin yüz yıllık altyapı sorunlarını hazırlanan projeler kapsamında çözüyoruz. Temiz su, temiz yol, temiz çevre için bütün imkanları seferber ediyoruz. Bu kapsamda yeni içme suyu şebekesinin Boğazlıyan'a kazandırılmasında emeği geçen başta Ak Parti Hükümetimize, Başbakan Yardımcımız sayın Bekir Bozdağ ve Ak Parti Yozgat Milletvekillerimiz sayın Yusuf Başer, Abdulkadir Akgül ve Ertuğrul Soysal'a DSİ Genel Müdürüne ve Kayseri DSİ Bölge Müdürüne ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hamdi Erdal ve Boğazlıyan halkı sondaj çalışmasından elde edilen ilk içme suyunu içti, şükür kurbanı kesilerek, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu.

