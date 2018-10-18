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Yüzleri güldü

SORGUN ilçesinde engelli ve dar gelirli aileler için inşa edilen ve yapımı tamamlanan TOKİ konutları ailelere teslim edildi.

Yüzleri güldü

SORGUN ilçesinde engelli ve dar gelirli aileler için inşa edilen ve yapımı tamamlanan TOKİ konutları ailelere teslim edildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Yüzleri güldü

Sorgun ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi. İlçede yaşayan dar gelirli ve engelli aileler için inşa edile konutların anahtarları düzenlenen tören ile sahiplerine teslim edildi. Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar’a, eski belediye başkanı Ahmet Şimşek’e ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

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