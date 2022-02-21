Yüz yüze eğitimlere devam

12- 13 Şubat tarihlerinde 'Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi' düzenleyen SORGED 26- 27 Şubat tarihlerinde 'İŞ'te Farkı Sen Yarat' başlıklı proje çerçevesinde 'Sosyal Medya Yöneticiliği Eğitimi' düzenleyecek. Yapılacak olan eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “ T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen, “İŞ'te Farkı Sen Yarat” başlıklı proje kapsamında "Sosyal Medya Yöneticiliği Eğitimi" 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecektir. Dijital yani çevrimiçi ağların dünya genelinde hızla büyümesi, çeşitli meslek gruplarının ticaret hacmini sanal ortamlara taşımasına olanak sağlamıştır. Dünyanın en çok kazanan firmaları e-ticaret sayfaları olurken, müşteri ilişkileri yönetimi, online itibar yönetimi, mobil pazarlama ve e-marketing vb. birçok alanda insan kaynağı ihtiyacını da doğurmuştur. Sosyal medyanın etkin kullanımı şirketlerin büyüme hedeflerinin bir parçası olurken, çevrimiçi iletişimde müşteri memnuniyetini sağlayan firmaların en büyük destekçisi Sosyal Medya Uzmanları olmuştur.

Günümüz teknolojisinde birçok işlevi ve güçlü bir yeri olan sosyal medya, en önemli pazarlama stratejilerinden biri olarak da kabul edilmektedir. Bu nedenle sosyal medya yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sosyal medya yöneticiliği eğitimi sayesinde sosyal medya sitelerini etkin şekilde kullanabilecek, profesyonel sayfalar oluşturabilecek, etkin şekilde yönetebilmeyi, satışları ve müşteri iletişimini artıracak, çalışmaları ve düzenli içerik üretimlerini nasıl yapabileceğini öğreneceksin. Bu eğitimle; Yaygın eğitim metotlarıyla sosyal medya mecralarını A’dan Z’ye öğreneceksin. Güncel yenilikleri öğrenecek ve kendini geliştireceksin.” dedi.

Eğitimin 30 kişilik kontenjan ile sınırlı olduğunun altını çizen Uğuz, “Eğitimimiz 26- 27 Şubat tarihlerinde 09.30'da başlayıp, 17.30'da sona erecek. 16-30 yaş arası gençler başvuru yapabilir. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Eğitim Sorgun'da düzenlenecektir. Yozgat merkez ve ilçelerinden katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir. Eğitim ücretsiz ve katılım belgelidir” ifadelerini kullandı. Eğitimin yüz yüze düzenleneceğini belirten Uğuz, “ Dolayısıyla eğitime sadece Yozgat bölgesinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Ayrıca eğitimimiz yüz yüze olmasından kaynaklı eğitim süresince katılımcılara dezenfektan tedariki sağlanacak. Eğitim süresince maske takılacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Eğitim salonları sürekli havalandırılacak ve dezenfekte edilecek. Tüm katılımcıların HES kodları kontrol edilecek, HES kodu olmayan eğitime alınmayacak ve risk taşıyan katılımcıların eğitime katılmasına izin verilmeyecek. Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz “ dedi. •Selma Şahin•