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Yurtlara ziyaret

Yozgat Çayıralan İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:28
Yurtlara ziyaret

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Müdürü Samet Görken, Müdür Yardımcıları Erdi Özgül, Nesrin Yumurtacı ve Ali İhsan Erdoğan katıldı. Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Kız Yurdu Ve Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurtları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, 12’nci sınıflara eğitim öğretim döneminin önemli bir dönüm noktasında olduklarını sınav öncesi son viraja girdiklerini ve hayatlarını etkileyecek önemli bir sınava doğru yaklaştıklarını söyledi. Batur, “Bu sınava bu yıl büyük bir motivasyon ile başlamalarının ve her zaman her yerde çalışmak, çalışmak, çalışmak olduğunu, emek olmadan yemek olamaz” dedi. Ziyarette ayrıca Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Müzik Öğretmeni Onur Balcı tarafından müzik dinletisi yapıldı. Ziyareti sonlandıran Batur, öğrencilere başarılar dileyerek Okul Müdürüne ve Müdür Yardımcılarına ve ayrıca Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Müzik Öğretmeni Onur Balcı'ya teşekkür etti.

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