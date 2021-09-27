Yurt öğrencileri bekliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda eğitim görecek gençlerin barınma sorunu yaşamamaları için hazırlıklar tamamlandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yüksekokul yakınındaki 60 öğrenci kapasiteli yurdun Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kabul görmeyince, Halk Eğitim Merkezi üzerindeki yerin öğrenci yurduna çevirmesini uygun bulduklarını aktardı. Kayıt yaptıran öğrencilerin 45’nin kız, 17’sinin erkek öğrenci olduğunu aktaran Açıkel, öncelikle Kız Öğrencilerinin Yurt sorununu çözmeye yönelik adımlar attıklarını, hazırladıkları yurdun tefrişatının da tamamlanarak, öğrencilerin beklenilmeye başlanıldığını bildirdi. Açıkel, ilçeye gelecek erkek öğrencilerin de barınma sorunu yaşamayacaklarını, belediye olarak bu konuyu da çözeceklerini sözlerine ekledi. (Özlem Yazarel)