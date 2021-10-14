Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
526.91
DOLAR
9.1555
STERLİN
12.5299
EURO
10.6315

Yurt, öğrencileri bekliyor

Kaymakam Samet Serin, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu, hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:39
Yurt, öğrencileri bekliyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte ilçede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kaymakam Serin, Yurt Müdürü Meryem Özbahar’dan yurdun son durumu hakkında bilgi alarak, yeni akademik eğitim yılında kız öğrenci yurdunun sorunsuz bir şekilde hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. 2021-2022 akademik eğitim yılının başlayacağı Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda öğrencilerin ihtiyacının birçoğunu karşılayacak olan Sarıkaya Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun yoğun gayretler sonucunda tamamlanması hedeflendi. Şu ana kadar 83 kız öğrencinin kayıt yaptırdığı öğrenci yurdunun akademik eğitimin başlaması ile birlikte faaliyetine başlayacağının altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
Yurtöğrencileri BekliyorYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSarıkayaKaymakamSametSerinÖmerAçıkelFizyoterapiveRehabilitasyonYüksekokuluöğrenciInceleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berber koltuğunda ikna
Berber koltuğunda ikna
Kreş şenlendi
Kreş şenlendi
Bağımlılıkla mücadele
Bağımlılıkla mücadele
Halk Kütüphanesi Açıldı
Halk Kütüphanesi Açıldı
Çekerek ilçesine yeni gölet
Çekerek ilçesine yeni gölet
Açıkel'in acı günü
Açıkel'in acı günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim