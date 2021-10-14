Yurt, öğrencileri bekliyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte ilçede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kaymakam Serin, Yurt Müdürü Meryem Özbahar’dan yurdun son durumu hakkında bilgi alarak, yeni akademik eğitim yılında kız öğrenci yurdunun sorunsuz bir şekilde hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. 2021-2022 akademik eğitim yılının başlayacağı Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda öğrencilerin ihtiyacının birçoğunu karşılayacak olan Sarıkaya Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun yoğun gayretler sonucunda tamamlanması hedeflendi. Şu ana kadar 83 kız öğrencinin kayıt yaptırdığı öğrenci yurdunun akademik eğitimin başlaması ile birlikte faaliyetine başlayacağının altı çizildi.