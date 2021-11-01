Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgat’ın örnek ilçesi

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesinde, cadde ve sokaklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:33
Yozgat’ın örnek ilçesi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, alt yapı sorunları çözülen, üst yapılarıyla örnek gösterilen bir kent oluşturma gayretiyle ilçenin birçok noktasında çalışmalarının eş zamanlı olarak devam ettiğini belirterek, tamamladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yalçın, tekstil fabrikasının açılmasıyla çok yoğun kullanılan bir yol haline gelen caddede oluşturulacak yeni ve estetik görüntünün diğer ara sokaklara da örnek teşkil edeceğini söyledi. Yalçın, ‘’Amacımız her mahallemizde alt yapısı tamamlanmış, ilçemize yakışır cadde ve sokaklar oluşturmaktır. Bu güzelliklere sabrederek, emek harcayarak, zoru başararak birlikte ulaşacağız. ‘Zahmet olmadan rahmet olmaz’ kaidesince kalıcı rahmetler için geçici zahmetlere katlanmak zorunda kalan halkımıza ve esnafımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz’’ dedi.   •Yasin Nazım Kayhan•

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’ın örnek IlçesiAkdağmadeniNezihYalçınAltyapıüstyapıçevreDüzenlemeörnekIlçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlere pazarlama eğitimi
Gençlere pazarlama eğitimi
Yozgat’ı gezdiler
Yozgat’ı gezdiler
Başkan tesisi gezdi
Başkan tesisi gezdi
Giyim yardımı
Giyim yardımı
Yarışma düzenlendi
Yarışma düzenlendi
Ödüllerini aldılar
Ödüllerini aldılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim