Yozgat’ın örnek ilçesi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, alt yapı sorunları çözülen, üst yapılarıyla örnek gösterilen bir kent oluşturma gayretiyle ilçenin birçok noktasında çalışmalarının eş zamanlı olarak devam ettiğini belirterek, tamamladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yalçın, tekstil fabrikasının açılmasıyla çok yoğun kullanılan bir yol haline gelen caddede oluşturulacak yeni ve estetik görüntünün diğer ara sokaklara da örnek teşkil edeceğini söyledi. Yalçın, ‘’Amacımız her mahallemizde alt yapısı tamamlanmış, ilçemize yakışır cadde ve sokaklar oluşturmaktır. Bu güzelliklere sabrederek, emek harcayarak, zoru başararak birlikte ulaşacağız. ‘Zahmet olmadan rahmet olmaz’ kaidesince kalıcı rahmetler için geçici zahmetlere katlanmak zorunda kalan halkımıza ve esnafımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz’’ dedi. •Yasin Nazım Kayhan•