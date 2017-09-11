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Yozgat’ı Romanya’ya taşıdı

Yozgatlı gençleri sınırlar ötesine taşıyan projelerin mimarı olan Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), bu kez de 6 farklı ülkeden katılımla gerçekleştirilen “Share Culture” projesi kapsamında ülkemizi temsil etti. 

Yozgat’ı Romanya’ya taşıdı

Yozgatlı gençleri sınırlar ötesine taşıyan projelerin mimarı olan Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), bu kez de 6 farklı ülkeden katılımla gerçekleştirilen “Share Culture” projesi kapsamında ülkemizi temsil etti. 

11 Eylül 2017 Pazartesi 20:14
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Yozgat’ı Romanya’ya taşıdı

SORGED uluslar arası projelerle Yozgat gençliğini sınırların ötesine taşımaya devam ediyor.  
"Share Culture" ve “Skills for Social Entrepreneurship” Gençlik Değişimleri Projeleri tamamlandı.
SORGED ortaklığında, Ikaros Foundation Romania kurumunun koordinatörlüğünde 6- 9 Haziran tarihleri arasında APV(Gelişmiş Planlama Ziyareti) ile başlayan ve 20-30 Ağustos tarihleri arasında 6 katılımcı birlikte gerçekleştirilen Erasmus Plus Gençlik Değişimleri programı kapsamında "Share culture" projesi tamamlandı. 
SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, 6 farklı ülkeden 38 katılımcının yer aldığı projede;  “Ekolojik tarım”, “Sağlıklı beslenme”, “Geleneksel tarım yöntemleri”, “Yerel gıdaların tüketilmesinin teşvik edilmesi”, “Kültürler arası etkileşim ve yemek kültürleri” gibi pek çok başlık etkili bir şekilde işlendiğini söyledi. 
Uğuz projenin içeriği ve uygulama aşamaları hakkında şu bilgileri verdi: 
“Yerinde uygulamalar, ziyaretler ve Sinaia Belediyesinin desteği ile gerçekleştirilen Kültürlerarası Festival ile katılımcılar ve yerel halk üzerinde etki yaratan bir proje süreci gerçekleştirildi. Katılımcılar Romanya başta olmak üzere Macaristan, Hırvatistan, İtalya ve Polonya'dan çok değerli dostluklar ve ileriye dönük ortaklıklar kurarak ayrıldı.
Romanya ülkesinde gerçekleştirilen diğer bir projemiz ise “Skills for Social Entrepreneurship” isimli projesiydi. 
Proje kapsamında 10 boyunca atölye çalışmaları ve farklı aktivitelerle 30 gençlik çalışanına sosyal girişimcilik alanında bilgi, beceri, tutum ve yeteneklerinin geliştirilmesi için katkıda bulunuldu. 
Bu projelere katılmanın tamamen ücretsiz olup, kendini geliştirmek isteyen tüm gençleri derneğimize bekliyoruz. “Derneğimiz ve Faaliyetlerimiz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için web sayfamızı (www.sorged.org) ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek ücretsiz bu fırsatlardan yararlanabilirler.
Sorgun Gençlik Derneği olarak Projeye göstermiş oldukları ilgiden ve katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.”
Grup lideri Davut Metin de, çok değerli dostluklar ve ileriye dönük ortaklıklar kurarak aydıkları projenin çok şey kattığını söyledi. 
Metin; “Ayrıca SORGED'in katkı ve destekleriyle ilerlediğimiz bu yolculuğun sonunda ülkemizi ve derneğimizi hakkıyla temsil etmenin gururunu yaşıyor ve bu yolda bize eşlik eden tüm katılımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. 
 

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