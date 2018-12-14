Yozgat’ı gezdiler

Hizmetiçi eğitim kapsamında 6 aday öğretmen, Yozgat il merkezindeki Valilik Binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret ederek, kurumların işleyişi hakkında bilgi edindi. Yozgat Saat Kulesi, Çamlık Milli Parkı, Yozgat Müzesi gibi Yozgat’ın tarihi, kültürel ve doğal oluşumlarla ilgili yerler hakkında bilgi sahibi oldu. Öğretmenler, Sarıkaya İlçe Merkezindeki restore ve bakım çalışmaları devan eden tarihi roma hamamını da ziyaret etti.