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YOZGAT iÇiN iLK ADIM

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Belediye tarafından Yozgat’ın ilk ve tek lisanslı Sıfır Atık Geliştirme Merkezi kuruldu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:00
YOZGAT iÇiN iLK ADIM

Sıfır atık kapsamında Yozgat’ta ilk adımı atan Akdağmadeni Belediyesi, yapımı tamamlanan sıfır atık tesisini faaliyete geçirdi. Yaklaşık maliyeti 1 milyon lirayı bulan ve 400 metre kare kapalı, 2 bin 500 metre kare açık alanı olan Yozgat’ın lisanslı tek atık getirme merkezi özelliğini taşıyan ‘’Akdağmadeni Belediyesi Sıfır Atık Tesisi’’ yapımını tamamlayarak çalışmalarına başladı. Sıfır Atık tesisimizde kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak. Sıfır atık tesisimizin tam kapasite çalışmalarına başlamasını değerlendiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçelerine değer katacak, merkezinde insan, çevre ve doğa olan geleceğe yatırım amacıyla baktıkları vizyon projelerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 400 metre kare kapalı, 2 bin 500 metre kare açık alandan oluşan ‘’Sıfır Atık Tesisi’’miz tam kapasite hizmet vermeye başladığını dile getiren Yalçın, ‘’Şehir merkezimizde 30 adet baksımız, 3 adet geçici atık getirme merkezimiz bulunmakta. Ayrıca birçok noktada ayrıştırılmış konteynerlerimizle geri dönüştürülebilir atıklarımızı toplamaya devam ediyoruz. Seyrantepe mahallemizde konutlarımıza geri dönüşümlü atıkları toplamak için çöp poşetlerimizi dağıttık. İnşallah Seyrantepe mahallesinde başlattığımız çalışmayı zamanla ilçemizin tüm mahallelerine yayacağız. Hiçbir geri dönüştürülebilir atığımızı israf etmeyeceğiz. Böylece inşallah hem ilçe ekonomimize katkı sunmuş olacağız, hem doğamızda ki kaynakları tükenmekten muhafaza etmenin huzurunu yaşayacağız. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir çevre daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni bırakacağız. Tesisimiz Yozgat ili içerisinde lisanslı tek atık getirme merkezi ve sıfır atık tesisi olma özelliğini taşıyor. İlklerin belediyesi Akdağmadeni Belediyesi olarak bu hizmeti vatandaşımıza sunmaktan da gururluyuz, onurluyuz, mutluyuz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.  

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