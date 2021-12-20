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Yöresel ürünlere talep çok

Yozgat’ta sayıları artan üretici kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ürünlere olan talep her geçen gün artıyor.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:28
Yöresel ürünlere talep çok

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, üretici kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin pazarlamasının yapıldığı ‘Akdağmadeni Yöresel Ürünler Satış Mağazası’ ilk günden itibaren ilgi görmeye başladı. Geçtiğimiz Cuma günü açılışı yapılan mağazadan alışveriş yapmak üzere çevre il ve ilçelerden de tüketiciler hafta sonunda ilçeye geldi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Belediyesi olarak klasik belediyecilik anlayışının ötesinde doğrudan vatandaşlara dokunan, üreticiyi destekleyen, ilçenin marka değerini arttıran projeleri gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerini söyledi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni tarihi ve doğasıyla Anadolu’nun incisi olma özelliğini taşırken yöresel ürünler noktasında büyük bir potansiyele sahiptir. Bizler üreten kadınlarımıza destek olmak, bölgemize özgü lezzetlerimizi markalaştırmak içindir çok farklı projeyi bir araya getiriyoruz. Bu çalışmaların bir meyvesi olan Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurulmasına destek olarak açılışını yaptığımız yöresel ürünler satış mağazasını vatandaşlarımıza hizmet verecek duruma getirdik. Kooperatifimize bol kazançlar, yöresel ürünler satış mağazasının da Akdağmadeni’ne hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Kaymakam Fatih Topuz da, kadınların sosyal ve ekonomik yaşam içerisinde görmek kendilerini oldukça mutlu ettiğini aktardı. Topuz, ‘’Bu güzel girişimin ilçe ekonomisine ve aile ekonomisine katkı sağlayacağını umuyorum. Sürecin başından itibaren Kadın Kooperatifine sağladığı desteklerden ötürü de Belediye Başkanımız Nezih Yalçın’a teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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