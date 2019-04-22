Yöresel ürünler pazarlanacak

Başkan Codar, atıl durumdaki kasaplar çarşısını modernize ederek, mümkün olan en kısa sürede üretim ve pazarlama faaliyetlerine başlayacaklarını kaydetti. Codar, ‘’Vatandaşlarımızın bahçesinde yetiştireceği ürünlerin bir kısmını yada ihtiyaç fazlasının ücretini ödeyerek, ekonomiye kazandıracağız. Örneğin bahçede yetiştirilen pezik, salatalık, domates, biber, şalak gibi turşuluk ürünler bu kapsamda değerlendirilecek. Mevsimine göre, kuşburnu, gılebery gibi ürünler ile bakliyatlar paketlenip, pazara sunulacaktır’’ dedi.

Başkan Coda, madımak otunun yörenin geleneksel ve vazgeçilmez bir ürünü olduğunun da altını çizerek, kadınlar tarafından yaylalardan toplanıp, konserve şişelerinde saklanan madımak otunun ihtiyaç fazlasının fiyatlandırılıp, satışının gerçekleştirileceğini bildirdi. Codar, ‘’Yöresel Ürünlerin çeşitlendirilmesi, paketlenmesi pazarlanmasıyla ilgili görüş ve önerilere açığız’’ diye konuştu.

