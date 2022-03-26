Tasarruf önlemleri kapsamında Sorgun Belediyesi, damla sulama yöntemi kadar az su isteyen bitkileri de toprakla buluşturdu. Kenti güzelleştirmek ve estetik görünüm kazandırmak amacıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeşil alanlarda ve orta refüjlerde ağırlıklı olarak kuru peyzaj uygulamasına yönlendi.

Sorgun Belediyesi, şehir merkezini hem modern ve estetik bir görünüme kavuşturacak hem de tasarruf sağlayacak yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Şehrin dört bir yanını bir yandan rengarenk çiçeklerle bezeyen Sorgun Belediyesi son dönemde cadde ve bulvarlardaki orta refüjler başta olmak üzere rekreasyon alanlarında az su isteyen bitki ve çiçeklerin ekimine de ağırlık veriyor. Yeşil alanlarda damla sulama yöntemiyle önemli ölçüde sudan tasarruf sağlayan Sorgun Belediyesi şimdi de kuru peyzaj uygulamasıyla tasarruf oranını daha da ileri bir boyuta taşıyor.

İç Anadolu’nun konum olarak en güzel yerinde bulunmasına rağmen su zengini olmadığına dikkat çeken Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Özellikle kurak geçen birkaç yıldan sonra mevcut suyumuzu en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor, peyzaj şehirlerin görünümü için çok önemli ama bunu da en mantıklı şekilde yapmak zorundayız. Bu sebeple kuru peyzaj şuan bizim için en iyi yöntem kuru peyzaj. Yonca yaprağının olduğu, güneşin az olduğu, araba egzozlarının fazlaca kirlettiği yerlerde bitkileri defalarca dikmemize rağmen sonuç alamıyoruz. Bu da masraf yaratıyor. Biz bunun yerine yeni bir uygulamayı, kuru peyzajı başlattık. Bir kere yapılan ve görseli olan, sulama ve bakım masrafını minimuma indiren ve ekonomik katkı sağlayan bir uygulama bu. Ayrıca tuzlama çalışmaları yapıldığında, arabalar geçerken tuzlu sular arabanın üstünden bitkilere geliyor ve bundan dolayı bitki yetiştiremiyorsunuz. Yıllardan beri yeniden bitki ekilip yeniden yetiştirilmeye çalışılıyor, bu da masraf demek. Biz bundan sonra dolamit (beyaz taş) gibi renkli taşlar ve ağaç kabuğu gibi tamamen doğal materyallerden oluşan malzemeleri kullanacağız. Şehrimiz hem güzel gözükecek hem de ekonomik yönden tasarruf elde edeceğiz. Hemşehrilerimizin verdiği vergileri, paraları en uygun şekilde kullanacağız. Kuru peyzaj çalışmalarımızı vatandaşlarımız beğenirse bu çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verdi.

