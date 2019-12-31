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Yöneticiler toplandı

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İmam Hatip Ortaokul ve Lise Müdürlerinin katılımıyla Aralık ayı toplantısı yapıldı.  

Yöneticiler toplandı

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İmam Hatip Ortaokul ve Lise Müdürlerinin katılımıyla Aralık ayı toplantısı yapıldı.  

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Yöneticiler toplandı

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan başkanlık etti. Şube Müdürü Yasin Gürsoy ve din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı okulların müdürlerinin katıldığı toplantı, Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu bilişim sınıfında gerçekleştirildi. Toplantıda, ‘Bir Eğitimci Olarak Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in İnsanlarla İletişimi, Sosyal İlişkileri, Eğitim Yaklaşımı, Eğitimdeki Temel İlke ve Metotları ile Yönetim Anlayışı ve Uygulamalarından Örnekler’ gündem maddesi masaya yatırıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çağlıyan, "Bütün alemlere Rahmet olarak gönderilmiş Hz. Peygamberimizin eğitim anlayışı şüphesiz hepimize örnek olması gerekir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in ilk emri olan oku kelimesi başta Peygamber efendimiz olmak üzere tüm Müslümanların şiarı olmuştur. Buradan yola çıkarak Peygamber Efendimizin insanlarla iletişimi ve sosyal ilişkileri hepimize örnek olmalıdır. Ancak bu şekilde eğitim alanımızda hızla ileriye giderek muasır medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz" dedi.

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