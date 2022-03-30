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Yöneticiler toplandı

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Şubat- Mart Ayları Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) toplantısı yapıldı.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:39
Yöneticiler toplandı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) Şubat- Mart Ayları Toplantısı yapıldı. Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okul Müdürü Kasım İnci ve Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Ahmet Tokgöz başkanlığında YÖGEP toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Şubat ve Mart ayları konuları olan eğitim yönetiminde temel sorun alanları, kurumda etkili ve pozitif bir iletişim süreci oluşturma, problem çözme teknikleri, çatışma, risk ve kriz yönetimi, öfke ve stres ile başa çıkma yolları üzerinde duruldu.   
 

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