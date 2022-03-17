Yöneticiler toplandı

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetici Gelişimi Programı (YÖGEP) Şubat- Mart Ayları Toplantısı yapıldı. İlçede uygulanacak olan YÖGEP Şubat- Mart ayları faaliyetlerinin konuşulduğu toplantı Çekerek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu’nda, Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Fatih Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıya ilçedeki İmam Hatip Ortaokullarında ve İmam Hatip Liselerinde çalışan okul idarecileri katıldı. Toplantıda, Şubat ve Mart ayları konuları olan ‘Türkiye ve dünyada etkili okul, iyi okul, kendini yenileyen okul, okul geliştirme‘ hakkında bilgilendirmelerde bulunularak yapılacak projeler, uygulamalar ve modeller üzerinde duruldu. •Sümeyye İlhan•

