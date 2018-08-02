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Yolsuz Mahalle kalmayacak

SARAYKENT Belediyesi, şehir içerisindeki yol ve sokaklarda başlattığı yenileme ve iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

Yolsuz Mahalle kalmayacak

SARAYKENT Belediyesi, şehir içerisindeki yol ve sokaklarda başlattığı yenileme ve iyileştirme çalışmalarına hız verdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Yolsuz Mahalle kalmayacak

İlçedeki ana yollara sıcak asfalt dökülürken, ara yollarda da parke yol çalışmasına devam ediliyor. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Divanlı, Çelikpınar ve Yeni Mahalle, Güldibi Mahallelerindeki ana yolların sıcak asfalt, Sanayi Yolunda da kilitli parke çalışmasının planlandığını söyledi. Öçal, ‘’Yapılan planlama doğrultusunda sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte kilitli parke çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Amacımız tüm mahallelerimizdeki yollarda iyileştirme yapıp, ana yollarımızı sıcak asfaltla buluşturmaktır’’ dedi.

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