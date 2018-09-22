Yolların Kalitesi artıyor

Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz ve İl Genel Meclis Üyeleri sıcak asfaltı tamamlanarak hizmete açılan Belekcehan Kasabası yolunda incelemede bulundular. Daha sonra Belekcehan Belediyesini ziyaret eden protokol üyeleri kasaba halkı ile bir araya geldi. Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, beldeye ulaşım sağlanan yolun ve belde içerisinde yapılan asfalt çalışmasının belde ve yöre halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Kemal Yurtnaç ise İl Özel İdaresi tarafından yapılan yolun birinci sınıf bir yol olduğunu, Yozgat’taki borçsuz belediyelerden bir tanesi olan Belekcehan’a yakışır nitelikte olduğunu söyledi. Bu yolu kullanacak olan vatandaşların kazasız belasız bir şekilde kullanmaları temennisinde bulunan Vali Yurtnaç, belde halkına ve yolu kullanacak olanlara hayırlı olmasını diledi. Belekcehan Kasabası halkı ise yollarının yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.