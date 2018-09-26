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Yollar asfaltlanıyor

YOZGAT İl Özel İdaresi tarafından yapılan köy yolları köy halkının memnuniyetini artırıyor.

Yollar asfaltlanıyor

YOZGAT İl Özel İdaresi tarafından yapılan köy yolları köy halkının memnuniyetini artırıyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Yollar asfaltlanıyor

Sarıkaya-Topaktaş yolunun 8,5 kilometresi BSK ile kaplanarak vatandaşların hizmetine açıldı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte asfaltı tamamlanan Topaktaş grup yolunda incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde iki köy grup yolunu daha hizmete açtıklarını hatırlatan Vali Kemal Yurtnaç, “Köy gurup yollarımız bir bir hizmete açılıyor. Bu günde Sarıkaya-Topaktaş köy grup yolumuzun 8,5 kilometrelik kısmını BSK asfalt ile kaplayarak hizmete açtık. Yozgat genelinde çok köyümüz var. Biz hepsinin sorunlarını yakından biliyor ve takip ediyoruz. Bu sorunların başında da yollar geliyor. Geçtiğimiz yıl nüfusu yoğun ve araç trafiği fazla olan köylerimizden başlayarak asfalt çalışması yapıyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 500 kilometrelik köy grup yolunu BSK sıcak asfalt ile kaplamak” dedi.
Halil Rıfat Paşa’nın ‘Gidemediğin yer senin değildir’ sözünü hatırlatan Vali Yurtnaç, “Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissedemediğin yer senin değildir. Yapılan yolumuzun Topaktaş, civar köylerimiz ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız inşallah bu yolu kullanırlar” diye konuştu.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise, yeni yapılan yolun bu yolu kullanacak olan herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Topaktaş ve çevre köy muhtarları ile vatandaşlar ise köy yollarının sıcak asfalt ile kaplanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, katkıda bulunan herkese teşekkür ettiler.

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