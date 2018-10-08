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Yol ve su sorunu çözüldü

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, ilçede yol ve su sorunun kalmadığını söyledi.

Yol ve su sorunu çözüldü

YENİFAKILI Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, ilçede yol ve su sorunun kalmadığını söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Yol ve su sorunu çözüldü

İlçenin tüm cadde ve sokaklarını kilitli parke ile kapladıklarını ifade eden Karadavut, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemize yaklaşık 500 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda ise 30 bin metrekare taş döşendi, bu rakamı yıl sonuna kadar 50 bin metrekareye çıkaracağız. Böylece ilçemiz çamurdan, tozdan kurtulmuş olacak" dedi. 
Karadavut, bu yıl içerisinde bir kilometre sıcak asfalt, 8 kilometre de sathi kaplama asfalt yol yaptıklarını ve yol sorunu kalmadığını belirtti. Yenifakılı'nın uzun yıllardır su sorunu yaşadığını ve ilçenin bütün sularının içilemez durumda olduğunu dile getiren Karadavut, "Göreve geldikten sonra su konusunda çalışma başlattık. Biz de 30 kilometre mesafede Nevşehir sınırından ilçemize su getirdik. 700 tonluk bir su depomuz var. Şimdi 500 tonluk bir depo daha yapıyoruz" diye konuştu. 
 

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