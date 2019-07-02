Yol çalışmasına devam

Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu alt tarafından Devlet Hastanesi acil girişine kadar devam eden yolda yürütülen düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘Hastane acil tarafından çıkarak ilçe merkezine gelmek isteyen vatandaşlarımız Malatya yolunda bulunan dönel kavşakta tehlikelerle karşılaşıyordu. Belediyemizin yapmış olduğu planlama doğrultusunda Hastane acil tarafına giden yol Malatya yolunda bulunan dönel kavşağa bağlanmıştır’ dedi.