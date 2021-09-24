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Yol çalışmasına devam

Yozgat-Şefaatli-Nevşehir Kozaklı bağlantılı karayolu çalışmaları devam ediyor.

24 Eylül 2021 Cuma 00:52
Yol çalışmasına devam

Yozgat’ın Şefaatli ilçe merkezinden geçen karayolunda incelemelerde bulunan Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, yapımı devam eden Karayolları Şehir içi geçiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şefaatli Şehir Geçişinin toplam 4,6 Kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol BSK, Tek yol BSK standardında olacağı aktarıldı. Önceki yıl yüklenici firma değişikliğine gidilmesi nedeniyle çalışmaların aksadığı kaydedildi. Geçen yıl yolun 4 kilometrelik kesimi Bölünmüş Yol, 0,3 kilometrelik kesimi de Tek Yol BSK standardında çalışması yapıldı. Bu yıl yolun bitirilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

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