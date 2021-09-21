Yol çalışmasına devam

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin Yamaçlı Beldesi ile Yenifakılı ilçe merkezi bağlantılı yolun iyileştirme çalışmaları İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Aslan ve Yamaçlı Beldesi Belediye Başkanı Şaban Altıntaş tarafından incelenip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların Boğazlıyan Özel İdaresi ile Yamaçlı Belediyesinin ortak bütçesi ile yapıldığı kaydedildi. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Söz verdiğimiz gibi, Yamaçlı halkının emanet ettiği bu güzelim kasabayı imrenilecek hale getirene kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Yenifakılı Yamaçlı arasındaki yolumuz hayırlı olsun’’ dedi.