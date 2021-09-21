Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.91
ALTIN
491.67
DOLAR
8.6611
STERLİN
11.8511
EURO
10.1848

Yol çalışmasına devam

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

21 Eylül 2021 Salı 00:43
Yol çalışmasına devam

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin Yamaçlı Beldesi ile Yenifakılı ilçe merkezi bağlantılı yolun iyileştirme çalışmaları İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Aslan ve Yamaçlı Beldesi Belediye Başkanı Şaban Altıntaş tarafından incelenip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların Boğazlıyan Özel İdaresi ile Yamaçlı Belediyesinin ortak bütçesi ile yapıldığı kaydedildi. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, ‘’Söz verdiğimiz gibi, Yamaçlı halkının emanet ettiği bu güzelim kasabayı imrenilecek hale getirene kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Yenifakılı Yamaçlı arasındaki yolumuz hayırlı olsun’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yol çalışmasına DevamYozgatYenifakılıIlerigazetesiYolyapımıBoğazlıyanSalıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziler buluştu
Gaziler buluştu
Okul ziyaretleri sürüyor
Okul ziyaretleri sürüyor
Yollar asfaltlandı
Yollar asfaltlandı
Kaymakamdan Kedi Evi
Kaymakamdan Kedi Evi
Taziye Evi yapılıyor
Taziye Evi yapılıyor
Zirveye hazırlığı
Zirveye hazırlığı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim