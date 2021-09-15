Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1434.43
ALTIN
490.14
DOLAR
8.4355
STERLİN
11.6930
EURO
9.9976

Yol çalışmalarına devam

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye tarafından başlatılan yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:08
Yol çalışmalarına devam

Sarıkaya'da doğalgaz hattının tamamlandığı bölgelerde yeni yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, bazı yerleşim alanlarında ise yeni yollar açılıp, düzenleme çalışmalarının yapıldığı kaydedildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, öncelikle zeminde yer alan sathi kaplama sökülmesinin sonrasında zemin hazırlanarak altıgen kilit parke taşla yol çalışması yaptıklarını bildirdi. Açıkel, ‘’Yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği yolların şimdilik kullanılmamasını rica ediyorum. Çalışmalarımızı Fatih Mahallesi’nde yoğunlaştırdı. Doğan Sokakta yeni yol yapımına yönelik çalışmalarımız devam ediyor’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yol çalışmalarına Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun’a Okul Pansiyonu
Sorgun’a Okul Pansiyonu
Kırtasiye desteği
Kırtasiye desteği
Akdağmadeni değişiyor
Akdağmadeni değişiyor
BU KAVŞAK NORMALMiŞ!
BU KAVŞAK NORMALMiŞ!
Ferhat Yılmaz’a ödül
Ferhat Yılmaz’a ödül
Eğitim konuşuldu
Eğitim konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim