Yol çalışmalarına devam

Sarıkaya'da doğalgaz hattının tamamlandığı bölgelerde yeni yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, bazı yerleşim alanlarında ise yeni yollar açılıp, düzenleme çalışmalarının yapıldığı kaydedildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, öncelikle zeminde yer alan sathi kaplama sökülmesinin sonrasında zemin hazırlanarak altıgen kilit parke taşla yol çalışması yaptıklarını bildirdi. Açıkel, ‘’Yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği yolların şimdilik kullanılmamasını rica ediyorum. Çalışmalarımızı Fatih Mahallesi’nde yoğunlaştırdı. Doğan Sokakta yeni yol yapımına yönelik çalışmalarımız devam ediyor’’ diye konuştu.