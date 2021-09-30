Yol çalışmaları devam ediyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Karacaşar, Hüyük ve 60 Evler mahallelerinde bulunan cadde ve sokaklarda yapımına başlanan kilitli taş çalışmalarının tamamının belediye tarafından karşılandığını belirtti. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, çalışmalar hakkında mahalle sakinleri ile bilgi alış-verişi yaptı. Karacaşar, Hüyük ve 60 Evler mahallerinde bulunan cadde ve sokaklardaki çalışmaların aralıksız sürdürdüklerinin altını çizerek, ‘’Seçim vaatlerimiz arasında yer alan bu üç mahallemiz de yılardır süre gelen yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtulmuş olacaklardır. Mahallelerimizde, ana artel yollar, ara cadde ve sokakların yani 65 bin metrekarelik alanın kilitli taş parke çalışması en kısa zamandan tamamlanacaktır’’ dedi. Kilitli taş çalışmalarının yanı sıra yağmur oluğu ve bordür taş döşemesinin de yapıldığının ifade eden Ferhat Yılmaz, ‘’Göreve geldiğimiz günden itibaren hep insan odaklı çalışmalar yürütmekteyiz. Her bir projemizi gerçekleştirdikçe şehrimize ve insanımıza olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. (Yakup Kayhan/Yerköy)