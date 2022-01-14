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YÖGEP Toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, Yönetici Gelişim Eylem Planı (YÖGEP) Toplantısı yapıldı.

14 Ocak 2022 Cuma 00:53
YÖGEP Toplantısı yapıldı

YÖGEP Toplantısı, ocak ayı eylem faaliyetleri çerçevesinde Din Öğretiminden sorumlu Şube Müdürünün başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.  İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi müdür ve müdür yardımcılarının katılım ile gerçekleştirilen toplantıda, ‘Modern Çağda Yeni Neslin Duygu, Düşünce ve Davranışlarını Anlamak’ konusu hakkında Sırçalı Şehit İdris Öztürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Oğuz Metin katılımcılara sunum yaptı. Sunumda, yeni nesil gençlerin ve çocukların duygu ve düşüncelerini anlayarak, gençlerle hemhâl olmanın sosyal ve akademik hayattaki başarıya etkisi örneklerle anlatıldı. 11 katılımcı ile yapılan toplantı, Şube Müdürü Duran Metin' in Şubat ve Mart aylarında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermesi ile tamamlandı. •Sümeyye İlhan•

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