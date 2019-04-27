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Yılsonu sergisi

YERKÖY ilçesinde Şehit Sedat Nezih Özok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yıl sonu sergisi açtı.

Yılsonu sergisi

YERKÖY ilçesinde Şehit Sedat Nezih Özok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yıl sonu sergisi açtı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Yılsonu sergisi

 Açılışta konuşan Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, öğrencilerin çalışmalarını sergilediğini söyledi. Genç, öğrencilerin hazırladı el emeği, göz nuru eserlerin değerinin maddiyatla ölçülmeyeceğini belirterek, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.  Konuşmanın ardından sergi gezildi. Sergiyi gezen Yerköy Belediye Başkanı Fertah Yılmaz ve Genç, öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

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