Yılsonu sergisi

Açılışta konuşan Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, öğrencilerin çalışmalarını sergilediğini söyledi. Genç, öğrencilerin hazırladı el emeği, göz nuru eserlerin değerinin maddiyatla ölçülmeyeceğini belirterek, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından sergi gezildi. Sergiyi gezen Yerköy Belediye Başkanı Fertah Yılmaz ve Genç, öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.