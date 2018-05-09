Yılsonu sergisi

Öğretmenlerin öncülüğünde, minik öğrenciler büyük emeklerle yıl boyunca hazırladıkları ürünleri, eserleri, materyaller katılımcıların beğenisine sunuldu. Kaymakam Yasin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ilçe protokolü ve veliler hazır bulunduğu etkinlik ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, "İlçemizdeki Anasınıflarındaki öğrencilerimizin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünleri burada halkımızın ve öğrencilerimizin aileleri sergi süresince kolayca erişmelerini görebilecekler. Bu vesileyle sergimizi halkımızın beğenisine sunuyoruz. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, katılımlarınızdan dolayı burada bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımız değerli haziruna şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Kurdele kesiminin ardından okulların stantlarında sergilenen eserleri gezen Kaymakam Özcan, öncülüğündeki heyet ve veliler, miniklerin büyük emeklerle hazırladıkları birbirinden güzel ve değerli ürünleri tek tek inceleyerek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür ettiler.