Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99364
ALTIN
182.998
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8641
EURO
5.1228

Yılsonu sergisi

SARIKAYA 125. yıl Zübeyde Hanım Anaokulu ve Nene Hatun Anaokulları öncülüğünde, Barbaros İlkokulu Anasınıfı, Namık Kemal İlkokulu Anasınıfı ve Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumu Ana Sınıfı’nın katkılarıyla ‘Okul Öncesi Yıl Sonu Şenlikleri Sergisi’ programı şeklinde düzenlendi.

Yılsonu sergisi

SARIKAYA 125. yıl Zübeyde Hanım Anaokulu ve Nene Hatun Anaokulları öncülüğünde, Barbaros İlkokulu Anasınıfı, Namık Kemal İlkokulu Anasınıfı ve Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumu Ana Sınıfı’nın katkılarıyla ‘Okul Öncesi Yıl Sonu Şenlikleri Sergisi’ programı şeklinde düzenlendi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
201 Okunma
Yılsonu sergisi

Öğretmenlerin öncülüğünde, minik öğrenciler büyük emeklerle yıl boyunca hazırladıkları ürünleri, eserleri, materyaller katılımcıların beğenisine sunuldu. Kaymakam Yasin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ilçe protokolü ve veliler hazır bulunduğu etkinlik ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, "İlçemizdeki Anasınıflarındaki öğrencilerimizin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünleri burada halkımızın ve öğrencilerimizin aileleri sergi süresince kolayca erişmelerini görebilecekler. Bu vesileyle sergimizi halkımızın beğenisine sunuyoruz. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, katılımlarınızdan dolayı burada bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımız değerli haziruna şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Kurdele kesiminin ardından okulların stantlarında sergilenen eserleri gezen Kaymakam Özcan, öncülüğündeki heyet ve veliler, miniklerin büyük emeklerle hazırladıkları birbirinden güzel ve değerli ürünleri tek tek inceleyerek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür ettiler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MiNiKLER ALKIŞLANDI
MiNiKLER ALKIŞLANDI
Sanat Evi açıldı
Sanat Evi açıldı
Çandır’da yılsonu etkinliği
Çandır’da yılsonu etkinliği
Tiyatro oyunu beğenildi       
Tiyatro oyunu beğenildi       
Suriye'ye Su Yardımı
Suriye'ye Su Yardımı
Becerilerini sergilediler
Becerilerini sergilediler

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim