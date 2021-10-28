Yılmaz, Strazburg’ta

Yerel Yönetimler alanında uluslararası çalışmalar yürüten Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Strazburg'ta toplandı. 41. Genel Kurul toplantısına Türkiye Delegasyon üyesi olarak, İzmir (Büyükşehir), Ordu (Büyükşehir), Karabük, Uşak, İstanbul (Büyük Çekmece), Kayseri (Melikgazi), Ordu (Fatsa) ve Mersin (Toroslar) ile Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da katıldı. Yılmaz, ‘’Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yaparak bizleri misafir eden YBYK yöneticilerine, Avrupa Birliği Türkiye Daimi Temsilcisi Kaan Esener'e, T.C. Avrupa Birliği Başkanlığına, Türkiye Belediyeler Birliği yöneticilerine ve temsil yetkisini bizlere layık gören genel başkanımız sayın Meral Akşener ve genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.