Yıl Sonu toplantısı

Çiçekdağı Hayat Boyu Öğrenme Yıl Sonu Komisyon Toplantısı, Kaymakamı Rabia Naçar’ın başkanlığında, Çiçekdağı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Refika Sümeyya Önal'ın sunumuyla, daire amirlerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu’nun 2021 yılında yaptığı çalışmalar ve 2022 yılı hedefleri değerlendirildi. Toplantıda, yakalanan başarının çok iyi olduğu belirtilerek sürecin devamında yapılacak çalışmaların kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. •Sümeyye İlhan•