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Yıl sonu sergisi ilgi gördü

ÇAYIRALAN ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda hazırlanan el emeği göz nuru eserler görücüye çıkartıldı.

Yıl sonu sergisi ilgi gördü

ÇAYIRALAN ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda hazırlanan el emeği göz nuru eserler görücüye çıkartıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Yıl sonu sergisi ilgi gördü

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Daire amirleri ve kursiyerlerle birlikte aileleri serginin açılışında hazır bulundu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda el emeği göz nuru döken bütün kursiyerle ile öğrencilere teşekkür etti. Bozdağ, Halk Eğitim Merkezi’nin yıl içerisinde Mesleki ve Teknik alanda 17 kurs açıldığını, toplamda 412 kursiyerin kurslara katıldığını söyledi. Bozdağ, Sosyal ve Kültürel alanda açılan 8 kursa 165 kursiyerin katılım gösterdiğini, 3 ayrı Okuma Yazma kursuna 15 kursiyerin katıldığını anlattı. Toplamda bu yılsonu itibariyle Halk Eğitim Merkezince açılan kurslardan 583 kursiyerin faydalandığı kaydedildi. Büyük ilgi gören sergide, dropaj tekniğiyle kadın bluz dikimi, kadın giysi dikimi, çocuk üst giysileri dikimi ürünler ile el sanatları alanındaki ürünler yer aldı. 

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