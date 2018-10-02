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Yevmiyeler artırıldı

SARIKAYA Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Sarbel İnşaat Taahhüt Eğitim Hizmetleri Turizm Taşımacılık Şirketinde çalışan 140 işçinin ücretlerine yapılan zam belli oldu.

Yevmiyeler artırıldı

SARIKAYA Belediyesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Sarbel İnşaat Taahhüt Eğitim Hizmetleri Turizm Taşımacılık Şirketinde çalışan 140 işçinin ücretlerine yapılan zam belli oldu.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
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Yevmiyeler artırıldı

İki yılı kapsayan toplu sözleşme ile yol, yemek, çocuk yardımı, yakacak yardım, öğrenim yardımı, ikramiye gibi sosyal haklar hariç çöp toplama işi yapan, kanalda işlerinde dışarda çalışan işçilerin taban yevmiyeleri 74 liradan 90 liraya, büro işi yapan diğer işçilerin taban yevmiyeleri 74 liradan 82 liraya yükseltildi. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’İmzalanan sözleşmesinin ilk 6 ayı için, çöp toplama, kanalda çalışan işçilerimizin günlük ücretlerine yüzde 20, büro işi yapan işçilerimizin günlük ücretlerine, yüzde 12 oranında zam yapıldı. İşçilerimize yılda ödenecek 62 yevmiye tutarındaki ikramiye 12 aya bölünerek işçilerimizin aylık ücretleri ile birlikte ödenecek. İşçilerimizin maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 oranında zam yapılacak. Çöp toplama, kanal gibi işlerde çalışan bin 975 lira maaş alan işçilerimizin ücretleri 2 bin 575 lira, büro işlerinde çalışan bin 875 lira maaş alan işçilerimizin ücretleri 2 bin 275 liraya yükselmiştir. İşçilerimizin ikramiye ile birlikte ücretlerine 400-600 lira tutarında, yüzde 25 ile yüzde 18 oranında ücret zammı yapılmıştır’’ dedi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, kendisinin de işçi çocuğu olduğunu hatırlatarak, işçiliğin ne demek olduğunu iyi bildiğini, saban namazında kalkan, kışın soğukta, yazın sıcakta çöp toplamaya çıkan, gece gündüz demeden çalışan emekçilerin, ellerinden geldiği kadar alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermeye çalıştıklarını söyledi. Açıkel, ‘’Çalışanlarda bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Biz onların ne arkasında ne önünde olacağız, onların hep yanında olup, birlikte çalışacağız. Şimdilik imkânlarımız bu, imkânlarımız doğrultusunda elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın’’ diye konuştu.
 

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