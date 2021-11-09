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Yetenekleri gelişiyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir süre önce açılan bakımevinde çocukların yetenekleri de geliştiriliyor.

09 Kasım 2021 Salı 00:22
Yetenekleri gelişiyor

 Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Modern imkanlarla donattıkları yuva sıcaklığındaki Boğazlıyan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocukların iyi zaman geçirdiklerini söyledi. Başkan Coşar, ‘’Yavrularımız, eğitimlerinin yanısıra özgüveni yüksek bireyler olabilmeleri, erken yaşta yeteneklerini geliştirebilmeleri için çalışıyoruz.Çocuklarımızın gülümseyen yüzleri, bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır’’ dedi.

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