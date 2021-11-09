Yetenekleri gelişiyor

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Modern imkanlarla donattıkları yuva sıcaklığındaki Boğazlıyan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocukların iyi zaman geçirdiklerini söyledi. Başkan Coşar, ‘’Yavrularımız, eğitimlerinin yanısıra özgüveni yüksek bireyler olabilmeleri, erken yaşta yeteneklerini geliştirebilmeleri için çalışıyoruz.Çocuklarımızın gülümseyen yüzleri, bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır’’ dedi.

