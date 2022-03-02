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Yetenek taraması yapıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Yozgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilköğretim 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması yapıldı.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:42
Yetenek taraması yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerini kapsayan yetenek taraması testleri Boğazlıyan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda başladı. Programa Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Aynalı katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrenciler yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeleri amaçlanıyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcularını tespit ediyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasını hedefleniyor. Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan projede, okulların yeterli fiziksel ve eğitsel altyapısı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor, sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlanıyor.

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