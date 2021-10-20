Yetenek Avı başlıyor

Resim, müzik ve spor alanındaki yetenekli öğrencileri okullarında keşfetmek ve yetenekleri doğrultusunda Güzel Sanatlar Liselerine ve ilgili üniversite bölümlerine yönlendirmek amacıyla gönüllü Resim, Müzik ve Beden Eğitimi öğretmenlerinden oluşan 'Yetenek Avı' ekibi sahaya inecek. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan başkanlığında, İlçe Proje Koordinatörü Abdullah Düğer, Görsel Sanatlar Öğretmeni Gizem Bengisu Alkan, Müzik Öğretmeni Yusuf Kör, Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Rıza Girgin ve Mehmet Eren Süllü’nün katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Bir takvim doğrultusunda gönüllü öğretmenler okulları tarayarak yetenekleriyle ön plana çıkan öğrencileri tespit edecek. Devamında yetenekli öğrencilere Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla kurslar açılacak. Gönüllü öğretmenler yetenekli öğrencileri hem hazırlayacak hem de gönüllü danışmanlıklarını yapacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan her şeyin göz aydınlığı öğrenciler için olduğunu belirterek emek ve gönül veren tüm öğretmenlere teşekkür etti.