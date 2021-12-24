Sorgun Belediyesi ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu hafta, süs eriği, su elması, süs kirazı, karaçam fidanlarının dikimini gerçekleştirdiler. Toplamda 3 bin 500 fidanı daha toprakla buluşturduklarını söyleyen Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, fidan dikmeye ve Sorgun’u yeşillendirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Ekinci, isteyenlerin Sorgun Halk Bankası Şubesi Yeşil Sorgun İban: TR 22 0001 2009 7880 0007 0000 44 numarasına fidan bağışında bulunabileceklerini belirtti. •Sümeyye İlhan / Sorgun•