Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ,yeşil bir Yerköy için ellerinden gelen tüm caba ve gayreti gösterdiklerini belirtti. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların insan odaklı olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, şu ifadelerde bulundu: “Göreve geldiğimiz günden bugüne her yıl ilçemizin çeşitli mahallelerine ve yol kenarlarına fidan dikimlerimiz gerçekleşmektedir. Bu yıl bin 400 fidan, yol yapımı tamamlanan Karacaşar, Hüyük, 60 Evler mahallelerinde bulunan yol kenarlarına ve Kale mahallesinde yapımı devam eden mesire alanından toprakla buluşmuştur. Ekiplerimiz tarafından dikimi gerçekleşen fidanlarımızın ilçemize ücretsiz olarak kazandırılmasına ve toprakla buluşturulmasına vesile olan dostlarımıza ve destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.