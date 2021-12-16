Yerli Malı haftasında kermes

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, yerli malı haftası kapsamında kermes de düzenlendi. Sorgun İlçesinin Eymir Beldesindeki İlkokul ve Ortaokul tarafından düzenlenen Yerli Malı Haftası ve Kermes Programına Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Hasan Bakır ile birlikte katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Öcal, Eymir İlkokulu ve Ortaokulunun düzenlemiş olduğu Yerli Malı Haftası ve Kermes Programını düzenleyen, organize eden başta okul Müdürü Hayati Uluer olmak üzere, öğretmenlere, öğrencilere, velilere, emeği geçenlere teşekkür etti.