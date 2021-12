YERLi MALI HAFTASI

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan yerli malı hastasında Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde minik öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oluyor. bir etkinlik gerçekleştirildi. Kadışehri ilçesinin Yavuhasan ve Gümüşsu köylerinde gerçekleştirilen etkinliklere Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katıldı. Aksoy, yerli malı haftasının önemine değinerek, ‘’Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarında savaştan yeni çıkan bir ülke olduğu için Atatürk, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi´ni topladı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Bu durumun ardından yerli malı haftası ortaya çıktı’’ dedi. Kadışehri ilçesinin Yavuhasan İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen ‘Yerli Malı’ haftası etkinliğine öğrenciler yöresel kıyafetleriyle katıldı. Yavuhasan halkının yoğun bir ilgi gösterdiği etkinlik sonunda, İlçe genelinde yapılan LGS denemesinde dereceye giren 7 öğrenciye ‘Test Kitabı Seti’ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy tarafından hediye edildi. Aksoy, ‘’Bizleri ev sıcaklığı ile karşılayıp her daim desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimize; programın hazırlanmasında ve öğrenci başarısının artırılmasında emekleri olan değerli okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz’’ diye konuştu. Yerli Malı Haftası Kadışehri ilçesinin Gümüşsu İlkokulu ve Ortaokulunda da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Yerli Malı Etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da katılarak, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. Yerli Malı Etkinliği sonunda, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ilçe geneli denemesi sonucunda dereceye giren 8. sınıf öğrencisine ‘Test Kitabı Seti’ hediye edildi.

YERLİ MALI HAFTASI

Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edildi. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alındı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip, ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizdi. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlandı, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi. Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ‘yerli malı kullanmanın önemi’ vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır.