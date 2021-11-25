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Yerköy’de kutlama

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:17
Yerköy’de kutlama

Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlanan kutlama programına Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda devam edildi. Programına, Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, Belediye Başkan Yardımcı Cemil Kaplan, İlçe Parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlanan kutlama programında Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.  Öğretmenlik hayatına başlangıç yapan stajyer öğretmenler yemin etti. Slâyt gösterilerinin ve Türkü dinletisinin de sunulduğu programda şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere öğrencilere, çeşitli ödüller verildi. (Ferhat Kayhan / Yerköy)

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