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Yerköy’de altyapı protokolü

YERKÖY ilçesinin Hüyük, Karaşar, 60 evler, 100. Yıl, Gençoğlu mahallelerinin kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, alt yapı şebekelerinin yapılması için protokol imzalandı.

Yerköy’de altyapı protokolü

YERKÖY ilçesinin Hüyük, Karaşar, 60 evler, 100. Yıl, Gençoğlu mahallelerinin kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, alt yapı şebekelerinin yapılması için protokol imzalandı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Yerköy’de altyapı protokolü

Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, gerek yapılaşmanın artması gerekse mevcut kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin 1975 yıllarda yapılmış olması nedeniyle yenilenmelerinin zorunlu hale geldiğini söyledi. Ağaoğlu, ‘’Yenilenmesi gereken hattımız yaklaşık olarak kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu şebekeleri toplamı 180 kilometre civarındadır. Doğal varlıklılarımızın korunması ve geliştirilmesi kaynak kullanımının azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanım sağlamak, kirlilik önlemek, değerli halkımızın sağlık risklerinin azaltılması Çevresel kalitenin iyileştirilmesi için verdiğimiz çabanın sonucu olarak, gerekli olan maddi kaynak Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanmıştır’’ dedi.
Başkan Ağaoğlu, yaklaşık 4 yıldır verdikleri mücadelenin neticesinde 40 milyar liralık kaynak sağlandığını, bunun neticesinde ihale süreci bitme aşamasına geldiğini, alt yapı yenileme çalışmalarının en kısa sürede bitirilerek, hizmete sunulacağını anlattı. Ağaoğlu, ‘’Sürecin başından beri destek ve gayretlerini esirgemeyen İlbank Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ertan Yetim, Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emrah Baydemir, Daire Başkanımız Sayın Birol Kayranlı’ya teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

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