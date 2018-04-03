Yerköy-Sungurlu'ya yol

Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde konuyu kendisine ilettiklerini, yolun devlet yolu ağına alınması konusunda çalışma başlatıldığını hatırlattı. Çelik, Yerköy-Sungurlu arası karayolu ulaşımının 113 kilometre olduğunu, Yamuklar köyü yakınındaki Hızlı Tren İstasyonu önünden geçen yolun Devlet Karayolu ağına alınması durumunda mesafenin 55 kilometreye ineceğini kaydetti. Çelik, ‘’Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız sayın Ahmet Arslan’a konuyu Yozgat’taki Çalıştay esnasında tekrar hatırlattım. Bu yol devlet karayolu ağına alınıp, yapıldığında Yüksek Hızlı Tren İstasyonuna karayolu ulaşımı Çorum’un 110 kilometre, Samsun’un 280 kilometreye inecektir. Yerköy-Çiçekdağı çevre yolu bağlantısı yapılması durumunda Kırşehir ile birlikte Karadeniz-Akdeniz yol bağlantısı da kısalmış olacaktır’’ dedi.

Çelik, Bakan Arslan’ın Genel Müdür İsmail Kartal’ı yanına çağırarak, karayolunun devlet karayolu ağına alınıp, gerekli çalışmaların hızlandırılması noktasına talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

