Yerköy Gazetesi 34 yaşında

10 Ocak 1983 tarihinde yayın hayatına başlayan Yerköy Gazetesi okurlarından aldığı gücü tecrübe ile birleştirerek 34 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yayın hayatına 1983 yılında “Yerköy’ün Sesi” adıyla başlayan Yerköy Gazetesi, kurulduğu günden beri ilçenin gelişimine ve tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır.

Yerköy Gazetesi sahibi Yakup Kayhan, gazetenin yayın hayatına başladığı günden bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla ilçenin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

İlçe menfaatini kendi menfaatlerinden her zaman üstün gördüklerini kaydeden Kayhan, “Biz hiçbir zaman kendi çıkarlarımız doğrultusunda haber yapma anlayışı içerisinde olmadık. Her zaman vatandaşlarımızın, kamuoyunun sesi kulağı olmaya çalıştık. Bir yerde gördüğümüz eksiğin yada yanlışın giderilmesi adına ilçemize zarar vermeden kişilik haklarına saygılı, olumlu yönde haberler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Gazetecilik mesleğinin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu ifade eden Kayhan, “Özellikle küçük şehirlerde gazetecilik mesleğini sürdürmek çok zor. Günümüzde yerel olarak yayın yapan gazeteler güçlükle ayakta durmaya çalışıyor. Bizler de çalışanlarımızla birlikte bir aile gibi kader birliği içerisinde en iyi şekilde ilçemize bu yönde hizmet etmeye çalışıyoruz. Gazetecilikte mesai mefhumu yoktur. Gazetecilik mesleği aslında kutsal bir meslektir. Neden derseniz kamuoyunu siz bilgilendiriyorsunuz. Doğru, dürüst ve tarafsız olarak halkı bilgilendirirseniz halkta sizi takdir eder. İnşallah bizler halkımızdan aldığımız güçle daha nice yılları geride bırakacağız. Bu vesile ile gazetemizin 32’inci yılı ilçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

www.yerkoygazetesi.com.tr internet sitesinin günübirlik güncel haber paylaşım yaptığını belirten Kayhan, “İlçemizin en aktif ve en çok takip edilen internet sitesi ‘www.yerkoygazetesi.com.tr’ dir. Gazetemiz tarafından yapılan haberler sıcağı sıcağına siz saygı değer okurlarımızın, anında ve yerinde okuması için sitemizde yayına sunuyoruz. Dünya’ya açılan internet sitemize, Yerköy’de olmayıp da gurbette olan hemşerilerimizin ilçemizde olup bitenleri takip etmeleri ve gurbet özlemi çekmemeleri için sitemiz güncel olarak yayındadır.”

Yerköy’de gerçekleşen birçok etkinlikte, programlarda ve asayiş olayları içerinde Yerköy Gazetesi çalışanlarının olayları takip ettiğini ifade eden Kayhan, haber ağının bir hayli fazla olmasından dolayı, Yerköy Gazetesi imzalı birçok haberin internet sitelerinde kullandığının altını çizdi.