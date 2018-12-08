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Yerköy ekonomisine katkı sağlıyor

YERKÖY ilçesinde oluşturulan özel Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu tesislerinde üretimini sürdüren Kale Seramik, ilçe ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor.

Yerköy ekonomisine katkı sağlıyor

YERKÖY ilçesinde oluşturulan özel Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu tesislerinde üretimini sürdüren Kale Seramik, ilçe ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Yerköy ekonomisine katkı sağlıyor

Kale Seramik Yerköy tesislerinden Kalekim fabrikasında 30, Kale nakliyatta 11, Kale Maden’de 3, OSB bünyesinde 11, Kale Seramikte 150 ve diğer tedarikçilerinde ise 5 olmak üzere toplam 210 kişi çalışıyor, evine ekmek götürüyor. Karayolu ile yapılan sevkiyatlarda Yerköy Taşıyıcılar Kooperatifinden yaklaşık 300 TIR ve kamyon ile lojistik hizmet alarak, kamyoncu esnafına da büyük destek veriyor. Yılda 6 milyon 500 bin metrekare seramik üretilen fabrika, yaptığı ihracat ve yurtiçi satışı ile ülke ve Yozgat ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 52 hektar alanda kurulu Yozgat’ın tek özel Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren Kale Grubu, ürettiği ürünleri demir yolu ile birçok bölgeye rahatlıkla ulaştırıyor. 

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