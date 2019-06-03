Yerköy'de sergi hazırlığı

Yerköy ilçesinde 39’uncusuaçılacak olan Şehit ve Devlet Büyüklerinin kişisel eşyalarından oluşan ‘Şehit ve Devlet Büyükleri Sergisi’ 18 Haziran 2019 Salı Günü saat 14:30' da Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde açılması planlandı. Bu toprakları bize vatan kılan 205 yiğidimiz ile birlikte Turgut Özal, Eşref Bitlis, Muhsin Yazıcıoğlu ve Recep Yazıcıoğlu gibi devlet büyüklerinin emanetleri, sergide yer alacak. Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde ziyaretine açılacak sergiye, vatandaşların aileleri, özellikle de çocukları ile katılmaları istendi.