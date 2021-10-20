Yerköy'de kutlama

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca tarafından öğretmenevinde muhtarlara yemek verildi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında, muhtarlık görevinin, demokrasi zincirinin ilk halkası ve vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı olduğunu belirtti. Muhtarların gününü kutlayan Yılmaz, "Muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır. Devletimizin vatandaşa ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir" ifadelerini kullandı. (aa)