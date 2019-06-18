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Yerköy Belediyesi manşet oldu

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz göreve seçildikten sonra yürüttüğü icraatlarla dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Yerköy Belediyesi manşet oldu

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz göreve seçildikten sonra yürüttüğü icraatlarla dikkatleri çekmeye devam ediyor.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
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Yerköy Belediyesi manşet oldu
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz halkın yararına yönelik yaptığı işler ve davranışlarla Sözcü Gazetesi’nin dünkü manşetine taşındı.
Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi, hemşerimiz Saygı Öztürk imzalı manşet haberde Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmza’ın tahta sandalyede oturarak vatandaşları deri koltuklara oturtup sorunlarını dinlediği bilgisine yer verildi. Haberin içeriğinde, Yılmaz’ın yaklaşık 10 bin Yerköylü’yü kabul ettiği ve dertlerine derman aradığı belirtilirken, Yılmaz’ın ilçesine kıt bütçelerle hizmet getirmeye çalışırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’dan da “Mansur Başkan’dan belediye mallarının zekatını istedim” diyerek destek istediği ifadelerine yer verilmiş.
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