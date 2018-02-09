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Yerköy asfaltlandı

YERKÖY ilçesine bağlı köylerde 2017 yılında yapılan asfaltlama çalışması sonucu köy yollarında iyileşme ve düzelme sağlandığı bildirildi.

Yerköy asfaltlandı

YERKÖY ilçesine bağlı köylerde 2017 yılında yapılan asfaltlama çalışması sonucu köy yollarında iyileşme ve düzelme sağlandığı bildirildi.

09 Şubat 2018 Cuma 07:05
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Yerköy asfaltlandı

Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer, 2017 yılında ilçesine bağlı Küçüknefes köyü ve Yerköy arasına 15 kilometre birinci kat asfaltlama, Çakırhacılı-Arslanlı arasında 4 kilometrelik alana birinci kat, Küçüknefes-Dereboymul arasında 7 kilometreye ikinci kat asfaltlama yapıldığını ve bahsi geçen yol ağlarında ulaşımın daha rahat sağlandığını ifade etti.

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