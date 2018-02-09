Yerköy asfaltlandı

Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer, 2017 yılında ilçesine bağlı Küçüknefes köyü ve Yerköy arasına 15 kilometre birinci kat asfaltlama, Çakırhacılı-Arslanlı arasında 4 kilometrelik alana birinci kat, Küçüknefes-Dereboymul arasında 7 kilometreye ikinci kat asfaltlama yapıldığını ve bahsi geçen yol ağlarında ulaşımın daha rahat sağlandığını ifade etti.