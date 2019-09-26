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Yerköy ağaçlandırılıyor

YERKÖY Belediyesi, ilçe merkezinde ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Yerköy ağaçlandırılıyor

YERKÖY Belediyesi, ilçe merkezinde ağaçlandırma seferberliği başlattı.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Yerköy ağaçlandırılıyor

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, çirkin bir görüntü oluşturan ilçe merkezindeki yol kenarları ve orta refüjlerinde ağaçlandırma çalışması planlaması yaptıklarını, güz döneminde boylu ağaçları toprakla buluşturmaya başladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, Çiçekdağı ve Yozgat bağlantılı ana yollar ile birlikte ilçe merkezindeki caddelerde ağaçlandırma çalışması yapılacağını kaydetti. Başkan Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarına boylu ağaçları toprakla buluşturarak, start verdi. Çalışmalar belediye çalışanları tarafından yürütülüyor. 

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