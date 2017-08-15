Yerinde inceliyor

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Yurtnaç, tamamlanan köy yollarında da denetimde bulundu.

Yapılan yolların kaliteli ve uzun ömürlü olması için gayret gösterdiklerini belirten Vali Yurtnaç, “İl Özel İdaresi olarak havaların ısınmasıyla birlikte başlayan yol yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok köyün gurup ve bağlantı yolları yapılarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Köylerimizin yol sorununu büyük oranda bu yılsonuna kadar çözmüş olacağız. Vatandaşlarımız artık daha kaliteli ve güzel yollardan köylerine ulaşma imkanı bulacak” dedi.

Vali Yurtnaç, Menteşe, Konuklar, Günyayla, Külekçi, Kaletepe, Evciler, Çukurören, Fahralı, Çokradan, Oğulcuk, Belören, Yeşilhisar, Bektaşlı ve Yenipazar’da da incelemelerde bulundu.